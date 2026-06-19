Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Израиль соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана.

Об этом она заявила на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

«События в Ливане вызывают глубокую обеспокоенность в Европейском союзе. Важно, чтобы Израиль уважал суверенитет и территориальную целостность Ливана», — отметила фон дер Ляйен.

Она также не стала комментировать, обсуждались ли на саммите ЕС возможные санкции против Израиля или его правительства.

Отмечается, что в последние месяцы в ряде стран ЕС звучат призывы к введению санкций против Израиля.