Московский НПЗ прекратил переработку нефти на неопределенный срок после поражений украинскими ударными дронами. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

«Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие прекратило переработку нефти на неопределенный срок», — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее в Генштабе сообщали, что после ударов по НПЗ были зафиксированы 5 точек горения.

Мощность этого предприятия по переработке нефти составляла более 12 млн тонн нефти в год, оно было задействовано в обеспечении российской армии.