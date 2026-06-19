Лидеры стран-членов Евросоюза согласовали продление санкций, введенных в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сразу на год, сообщает Reuters.

Ранее ЕС продлевал действие ограничительных мер каждые полгода, на таких сроках настаивали Венгрия и Словакия. Теперь возражений от этих стран не поступило, что DW связывает с уходом с поста премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В начале июня Евросоюз анонсировал новый, 21-й пакет санкций против России, в который, в числе прочего, планируется включить 90 банков. Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить въезд в Евросоюз всем россиянам, кто участвовал в войне с Украиной или служил в армии после 24 февраля 2022 года.