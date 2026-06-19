Если США нарушат условия меморандума или выдвинут чрезмерные требования, то получат «более сильную пощечину», чем ранее, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Задача, поставленная перед нами Верховным лидером, заключается в том, чтобы добиваться выполнения условий и положений соглашения. В случае недобросовестности, нарушения контракта и чрезмерных требований противоположной стороны, мы без колебаний дадим сокрушительный ответ врагу. Однажды во время войны им дали пощечину, если они захотят снова пойти по этому пути, то получат еще более сильную пощечину», — написал Галибаф в соцсети Х.