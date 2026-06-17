Сделка с Ираном достигает всего, чего США хотели добиться, и даже большего, заявил президент Дональд Трамп, сообщает Guardian.

«Сделка достигает всего, чего мы хотели добиться, и намного больше. <…> Если бы мы не заключили эту сделку, мы могли бы сбрасывать бомбы еще две, три, четыре недели, два года, несколько лет. Ормузский пролив никогда не был бы открыт, успеха бы не было», — отметил Трамп.

По словам президента США, сделка будет подписана в ближайшее время, а именно в четверг или в пятницу. Также американский лидер выразил надежду на то, что мирное соглашение с Ираном станет началом более масштабного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. При этом президент США подчеркнул, что еще «предстоит поработать» над урегулированием ситуации в Ливане.