Страны «Большой семерки» (G7) договорились усилить давление на Россию на саммите, который проходит во Франции с 15 по 17 июня. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Figaro.

«Мы взяли на себя обязательство усиливать давление, в том числе путем укрепления наших санкций», — сказал Макрон.

Он также подчеркнул намерение стран G7 бороться с так называемым «теневым флотом» России.

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа сторонам удалось согласовать совместную декларацию и найти общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что Трамп изменил свою позицию по поводу конфликта в Украине и выбрал точку зрения, которую лидеры стран «Большой семерки» считают наиболее реалистичной.

Также издание Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник написало, что страны G7 договорились производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.