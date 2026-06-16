«Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих заправочных станциях в России.

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения»,— сообщила горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.

Об аналогичных ограничениях компания уведомляла клиентов на Урале сегодня утром. На заправках в регионе отпускают в одни руки не более 30 л бензина и 60 л дизеля. Днем ранее лимит топлива компания установила на АЗС в Ульяновске. Тогда причины введения ограничений компания также не объясняла.