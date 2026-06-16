Подростки в случае запретов на использование социальных сетей вынужденно переходят на VPN, что подвергает их еще большей опасности из-за доступа к нелегальному контенту, заявил в X основатель Telegram Павел Дуров.

По его мнению, такая же ситуация произошла с российскими подростками после блокировки Telegram.

«Ни один закон не заменит хорошего воспитания. У родителей уже есть инструменты, чтобы ограничить цифровое потребление детей: родительский контроль, лимиты экранного времени — или вообще отсутствие смартфона», — добавил Дуров.