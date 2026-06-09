Турция и Саудовская Аравия заключили два меморандума о взаимопонимании в сфере логистики и железнодорожного транспорта. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу по итогам визита в Эр-Рияд.

По словам министра, в условиях сохраняющейся напряженности в регионе стабильная работа торговых и логистических цепочек приобретает стратегическое значение. Он отметил, что цель визита заключалась в расширении сотрудничества и устранении барьеров в транспортной сфере.

«Мы совершили этот визит с целью развития наших отношений с Саудовской Аравией в области связанности и логистики и подписали два меморандума о взаимопонимании. Верим, что это сотрудничество, развиваемое нами на региональном уровне, послужит примером и для других стран», – отметил Уралоглу.