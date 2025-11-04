Сын бывшего президента Франции Николя Саркози — Луи Саркози — сообщил, что подал заявление в полицию после антисемитских оскорблений. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба», — сообщил Саркози.

Луи Саркози участвует в предвыборной кампании на пост мэра Ментона, где и расположен его штаб. Он подчеркнул, что подобные угрозы не заставят его отказаться от планов.