Поставки пшеницы из России в Армению осуществляются по железной дороге через территорию Азербайджана. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он отметил, что транзит российской пшеницы осуществляется бесперебойно, а в ближайшие дни ожидается прибытие новой партии казахстанской пшеницы.

По словам министра, этот маршрут стал одним из ключевых направлений для обеспечения продовольственной безопасности Армении.

Напомним, что ранее сообщалось, что через территорию Азербайджана в Армению проследовал поезд с пшеницей.