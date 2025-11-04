Президент России Владимир Путин сообщил, что за испытаниями ракеты «Буревестник», проведёнными 21 октября, наблюдали представители стран НАТО.

По его словам, ракета продемонстрировала высокую точность поражения цели, которую «чётко и уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытания “Буревестника” постоянно находился НАТОвский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе — пусть посмотрят», — отметил Путин.

