В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья — Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З.Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем новый адвокат Р.Варданяна Эмиль Бабышев, осуществляющий защиту его прав, представил суду ходатайство.

Он отметил, что на предыдущих заседаниях Р.Варданян и тогдашний его адвокат представили суду ряд ходатайств. Однако выписки из принятых по этим ходатайствам судебных решений в полном объеме стороне защиты предоставлены не были. Защитник попросил суд предоставить выписки из указанных решений полностью стороне защиты.

Отметим, что на предыдущем заседании Р.Варданяну был назначен новый адвокат за счет государства. До этого его права защищал адвокат, выбранный им самим. Двумя заседаниями ранее Р.Варданян отказался от своего выбранного адвоката.

Судья З.Агаев сообщил, что до сих пор стороне защиты указанные выписки предоставлялись и впредь он сможет пользоваться этим правом.

Затем Р.Варданян представил очередное ходатайство, попросив пригласить на судебное заседание представителя Государственной пограничной службы Азербайджана. Он заявил, что это связано с одной из статей обвинения против него — незаконным пересечением государственной границы Азербайджанской Республики.

Защитник Р.Варданяна Э.Бабышев также заявил, что поддерживает позицию и ходатайство обвиняемого, попросив его удовлетворить.

Высказав отношение к ходатайству, старший помощник Генерального прокурора Вюсал Алиев отметил, что в ходатайстве стороны защиты не указано, кто именно и по какой причине должен быть допрошен, какие показания данный человек может дать в качестве свидетеля и какое отношение эти показания могут иметь к предъявленному обвиняемому обвинению, а также заявил, что нет необходимости в показаниях сотрудников Государственной пограничной службы по делу о незаконном пересечении границы.

Он отметил, что если обвиняемый утверждает, что он пересек государственную границу Азербайджанской Республики законным образом, вопреки обвинению, и хочет это доказать, то в законодательстве для этого предусмотрены необходимые процедуры. Если обвиняемый законным образом пересек территорию Азербайджана, на его общегражданском паспорте должен быть штамп Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Он может доказать это, предъявив штамп в своем паспорте.

В.Алиев попросил суд отклонить ходатайство.

Суд, выслушав стороны, вынес решение. В соответствии с решением, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Судья З.Агаев также отметил, что если по данному вопросу будут представлены предусмотренные законом сведения, то он может быть вынесен на обсуждение.