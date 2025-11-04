Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело оперативно-технические мероприятия, направленные на выявление группы лиц, занимавшихся незаконной продажей билетов на матч Лиги чемпионов между командами «Карабах» и «Челси», который пройдет 5 ноября на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе операции были задержаны Эмиль Дадашов, Джавид Дадашов, Рашад Гасанов, Мурад Миркишиев и Вусал Залов, которые пытались перепродать по завышенной цене билеты, ранее приобретенные в официальных пунктах продаж.

Нарушители размещали объявления на различных страницах в социальных сетях и предлагали билеты на «черном рынке». Расследование показало, что они использовали повышенный интерес к матчу и ограниченное количество мест, чтобы получить незаконную прибыль.

В отношении задержанных приняты меры в соответствии с законом, расследование продолжается.

МВД Азербайджана вновь обратилось к гражданам с призывом приобретать билеты на международные спортивные турниры только через официальные каналы продаж, предупреждая, что покупка через неофициальные источники может привести к мошенничеству и финансовым потерям.

