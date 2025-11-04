Скончался известный телеведущий и Народный артист России Юрий Николаев. Данную информацию привел в Telegram-канале артист балета Николай Цискаридзе.

«Юрий Николаев ушел на небеса… «Совсем недавно мы в эфире Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! <…> Светлая память», – отметил он.

Mash сообщил, что Юрий Николаев скончался из-за рецидива рака, сопровождавшегося появлением новых опухолей в лёгких.

По данным источника, в последние месяцы жизни артист страдал от хронических респираторных заболеваний — у него наблюдались сильная одышка, кашель, слабость и головокружение. Состояние телеведущего осложнилось после перелома бедра, полученного в начале года при падении дома.

Несмотря на неоднократные предупреждения врачей, Николаев продолжал курить — ежедневно до двух пачек сигарет. Болезнь прогрессировала, и организм телеведущего не выдержал.