На сегодняшнем процессе над обвиняемыми в терроризме армянами судья З.Агаев сообщил, что группа лиц, признанных в качестве потерпевших по делу, обратилась в суд, что они не могут участвовать в процессе по уважительной причине и направила заявления, подтверждающие их показания в ходе предварительного следствия.

Стороны заявили, что не возражают против оглашения этих показаний в суде.

Затем показания дали потерпевшие от преступления, совершенного в результате агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Потерпевший Сагиф Микаилов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сообщил, что получил ранение в результате провокации остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в направлении поселка Аскеран Ходжалинского района.

Потерпевший Айдын Гарибов в своих показаниях отметил, что он, Джейхун Шахнамазлы и Тарлан Джаббаров получили ранения в результате открытия огня в селе Халфали Шушинского района.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший Кянан Абилов сообщил, что получил пулевое ранение левой руки в результате обстрела противника из огнестрельного оружия на безымянной высоте в Ханкендинском районе.

Потерпевший Юсиф Вейсов в своих показаниях указал, что получил осколочное ранение коленной чашечки в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Чанагчы Ходжалинского района, который упал рядом.

Потерпевший Рахиб Мамедов, отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, сообщил, что Фарид Мехбалы и Тебриз Рагимов погибли в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником на территории Зангиланского района, а он, Ибрагим Майыллы, Сеймур Гасанли и несколько других лиц, имена которых он на данный момент не помнит, получили ранения.

Тогрул Наджафли в своих показаниях подчеркнул, что он и несколько других лиц получили ранения в результате провокации противника на территории Зангиланского района. А Фарид Рустамов, Фарид Мехбалы и Тебриз Рагимов погибли.

Потерпевший Фаиг Джафаров, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, отметил, что он и некоторые другие лица получили ранения, а несколько человек погибли в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником на территории Лачинского района.

Потерпевший Эмин Мамедов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора В. Алиева, заявил, что Али Алиев погиб в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником на территории Лачинского района, а он, Турал Агджабеков, Габиль Мамедов и несколько других лиц, имена которых он не помнит, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Рамазан Мухаммедов отметил, что он и еще несколько человек получили ранения в результате взрыва пушечного снаряда, выпущенного противником на территории Ходжавендского района. Давшие показания потерпевшие Сейран Эминов, Вугар Мамедов, Турал Багиров, Нармеддин Гулиев, Али Рустамов, Ахмед Ибрагимов, Турал Имамгулиев, Салех Исмаилов, Асиф Мамедов, Ариз Гашымов, Видади Ханиев и Назир Гюльалиев отметили, что получили ранения в результате провокации противника на территории Кяльбаджарского района.

Гулу Гулиев, Беюкага Гасанов, Сахават Гулиев в своих показаниях заявили, что получили ранения в результате вражеских провокаций на территории Лачинского района, а Сеймур Гасанли, Асиф Мамедов и Угур Шукюрлю — в Зангиланском районе.

Давшие затем показания Ибад Исмаилов, Илькин Рагимов и Эльмир Бейдуллаев подчеркнули, что получили ранения на территории Ходжавендского района, Айхан Абдуллаев — Иса Булагы города Шуша, Гюндуз Гурбанов — села Халфали Шушинского района, Рафаэль Салимов — Агдамского района, а Хиджран Султанов — Агдеринского района во время провокаций со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Суд также огласил документы, содержащиеся в материалах уголовного дела и собранные в ходе предварительного следствия, и изучил доказательства.

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября.