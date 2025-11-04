Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства, опубликовав обращение в своем Telegram-канале.

«На протяжении веков Россия являлась и остается примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий», — написал Кадыров.

По его словам, именно многообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, является фундаментом российского общества. Глава Чечни подчеркнул, что единство народов страны — это «великая историческая миссия» России.