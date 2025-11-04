Россия оккупировала более 80% города Покровск, заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

«Бахмут, Соледар, Авдеевка… Президент рискует, приезжает поддержать — искренне, — но системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград. Уже более 80% Покровска под россиянами», — написала она.

По словам нардепа, несмотря на усилия украинского руководства, отсутствие решений по ключевым военным вопросам приводит к повторению одних и тех же ошибок и потере городов на восточном направлении.