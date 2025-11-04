Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на направлении Покровска. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил военных за активное сопротивление российской армии и вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам.

Во время встречи обсуждались ситуация на передовой, вопросы снабжения оружием и боеприпасами, логистика, использование дронов, комплектование подразделений, а также цифровизация процессов в армии.