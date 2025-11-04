Подавляющее большинство лидеров европейских стран отказались от участия в саммите с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который пройдёт в колумбийской Санта-Марте 9–10 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, европейские лидеры приняли такое решение, чтобы не раздражать президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В материале отмечается, что Вашингтон пристально следит за этим мероприятием, поскольку США обвиняют Колумбию и Венесуэлу в незаконном обороте наркотиков.

Источник агентства уточнил, что во встрече примут участие лишь пятеро лидеров стран Евросоюза и три главы государств из блока CELAC.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также отказался от поездки, объяснив своё решение «низкой активностью других лидеров». Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Корнелиус.