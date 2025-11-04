Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, которому исполнилось 50 лет, удостоен высокого рыцарского звания Великобритании. Торжественная церемония состоялась 4 ноября в графстве Беркшир, где король Карл III лично вручил спортсмену знак отличия.

В интервью после церемонии Бекхэм отметил, что для него это особая честь: «Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и всё, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею».

Дэвид Бекхэм, известный своими достижениями в футболе и благотворительной деятельностью, теперь официально носит титул сэра.