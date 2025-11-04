Израильское издание The Jerusalem Post опубликовало статью, посвящённую пятой годовщине исторической Победы Азербайджана — Дню Победы, отмечаемому 8 ноября.

Материал под заголовком «Мудрость силы: Как Азербайджан превратил военную победу в мир» описывает путь страны от противостояния, с которым Азербайджан столкнулся после распада Советского Союза, до её современного вклада в укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе.

Автор публикации Роман Гуревич отмечает, что Азербайджан освободил Карабах военным путём, но истинная сила государства проявилась после войны — в масштабных восстановительных проектах, возвращении вынужденных переселенцев и развитии международного сотрудничества.

В статье подчёркивается, что Азербайджан делает ставку на дипломатию, гуманитарные инициативы и долгосрочный мир, показывая пример другим странам. Автор напоминает и о состоявшейся в августе встрече лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме, назвав её «первым шагом к устойчивому миру».

Гуревич также отмечает, что победа Азербайджана важна и для Израиля, где после войны открылось азербайджанское посольство. «Победа, одержанная 8 ноября, стала восстановлением международного права, мира и стабильности. Победа Азербайджана — это и наша победа. Истинная мудрость силы заключается не в завоеваниях, а в мужестве, взаимном уважении и милосердии», — пишет автор.