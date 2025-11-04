«Любой еврей, который голосует за Зохрана Мамдани – доказанного и открыто заявляющего о себе ненавистника евреев, – просто глупый человек!», – написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Мамдани, первый мусульманский кандидат в мэры Нью-Йорка, регулярно становится объектом критики со стороны Трампа. По мнению экспертов, его возможная победа может открыть новые горизонты в американской политике.

Кандидат известен своей критикой нарушений прав человека Израилем в Газе и заявляет, что в случае избрания не побоится применить санкции МУС к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.