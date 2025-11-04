Согласно утверждённому плану министра обороны Азербайджана, в честь пятой годовщины Дня Победы на центральных улицах, проспектах и площадях ряда городов страны пройдут торжественные шествия с участием военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, праздничные мероприятия состоятся в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Ханкенди, Шуше и Лачине.

6 ноября с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут торжественным маршем по следующим маршрутам:

Баку: Аллея Шехидов – комплекс «Огненные башни» – метро «Ичеришехер» – Крепостные ворота – Государственный кукольный театр – площадь Азнефть – памятник Бахраму Гуру; Парк Г.Мусабекова – улица Абдуррагима бея Ахвердиева – проспект Гусейна Джавида – парк Гусейна Джавида – проспект Парламента – Аллея Шехидов; Спортивно-развлекательный центр «Olimpik Star» – улица Самеда Вургуна – Парк офицеров – Бакинский государственный цирк – Дворец Гейдара Алиева – памятник И.Насими – проспект Нефтяников.

Сумгайыт: Территория Приморского бульвара.

Нахчыван: От пересечения улиц Дильгама Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до «Парка Победы».

Ханкенди, Лачин и Шуша: Центральные улицы и проспекты городов.