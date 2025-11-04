Процесс вступления Украины в Европейский союз столкнулся с серьезными трудностями и не будет завершён в ближайшем будущем. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на новый доклад Еврокомиссии.

В документе отмечается, что Киев демонстрирует «замечательную приверженность» интеграции в Евросоюз, однако должен обратить вспять негативные тенденции в сфере борьбы с коррупцией. В частности, речь идёт о растущем давлении на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, а также о необходимости ускорить реформы в области верховенства права.

Еврокомиссия призывает Украину добиться большего прогресса в обеспечении независимости судебной системы, противодействии организованной преступности и защите гражданских свобод.

Для продолжения переговоров о членстве требуется единогласная поддержка всех стран ЕС, однако Венгрия продолжает блокировать переход к следующему этапу.