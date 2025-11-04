В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Мирадалята Талышханова, обвиняемого в публичных призывах против государства. Заседание проходило под председательством судьи Эльмина Рустамова.

Согласно приговору, Талышханов признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Обвинение было предъявлено по статьям 32.4 и 281.2 (подстрекательство к публичным призывам, направленным против государства, при совершении одних и тех же действий повторно или группой лиц) Уголовного кодекса страны. Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.