Польша решила самостоятельно заняться строительством системы защиты от беспилотных аппаратов, не дожидаясь согласованных мер со стороны Европейского союза. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg.

«Мы согласны с идеей укрепления обороны воздушного пространства над всей территорией Европейского союза и готовы рассмотреть сторонние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — отметил Томчик.

По его словам, Польша намерена развивать собственные технологии и инфраструктуру для защиты от беспилотников, одновременно поддерживая общеевропейские инициативы в сфере безопасности.