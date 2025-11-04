Китайские власти призвали Соединённые Штаты избегать пересечения четырёх красных линий, чтобы сохранить стабильные торговые отношения между двумя странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, Пекин относит к этим «линиям» вопросы Тайваня, демократию и права человека, политическую систему Китая, а также право страны на развитие.

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, которая, по мнению Пекина, должна в конечном итоге воссоединиться с материком, при необходимости — силой. Тайбэй, в свою очередь, отвергает такие притязания.

Кроме того, между странами сохраняются разногласия по вопросам прав человека — в частности, в отношении Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибета.

Bloomberg отмечает, что американские чиновники, включая министра финансов Скотта Бессента, настаивают на необходимости перестройки китайской экономики в сторону внутреннего потребления на фоне сохраняющегося торгового дисбаланса, вызванного ростом экспорта из КНР.