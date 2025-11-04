В связи с Парадом Победы, который пройдет в Баку с 5 по 8 ноября, в столице временно изменится схема движения общественного транспорта. Из-за ограничений на движение в центре города работа двух маршрутов будет приостановлена, а схема движения 23 автобусных линий — скорректирована.

Согласно информации Агентства наземного транспорта, изменения затронут маршруты, проходящие через центр столицы и прибрежную зону. Некоторые автобусы будут следовать в обход проспекта Азадлыг, улиц Низами, Пушкина, Ходжалы и проспекта 8 Ноября.

Так, маршруты №1, 2, 46 и H1 будут двигаться по направлению от станции метро «28 Мая» через улицы Пушкина, Низами и Юсифа Сафарова. Аналогичные корректировки внесены и в движение маршрутов №4, 5, 6, 10, 18, 20, 21, 30, 32, 49, 61, 65, 88, 88А, 120, 120Е, 125, 149 и 205.

Некоторые конечные остановки также изменятся, например, автобусы №18 будут завершать маршрут у сквера Низами, №61 — на улице Рашида Бейбутова, №65 — у Ахундовского сада, №88 — ул. Истиглалият и пр. Азербайджана, №88A ул. 28 Мая, №125 — ул. Шамси Бадалбейли.

Агентство наземного транспорта призвало пассажиров заранее планировать поездки и учитывать временные изменения маршрутов в дни подготовки и проведения парада.