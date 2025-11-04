Россия резко нарастила использование беспилотников в войне против Украины, сообщает Sky News. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в 2025 году запущено более 44 тысяч дронов типа «Шахед» и их модификаций — в четыре раза больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают рост атак на 303%, что значительно усилило нагрузку на украинскую систему ПВО. В этом году удаётся сбить около 64% дронов, тогда как в 2024-м показатель составлял 68%.

ООН зафиксировала не менее 494 погибших гражданских с января по сентябрь в результате российских ракетных и дроновых ударов. Эксперты указывают, что Москва применяет тактику истощения, вынуждая Украину расходовать дорогостоящие средства ПВО на перехват относительно дешёвых целей.

По оценкам, к концу года Россия может произвести до 79 тысяч «Шахедов» и их вариантов, часть которых оснащают более мощными боеголовками и модернизированными антеннами, устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.