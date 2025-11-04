В последние дни отмечается рост попыток несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей WhatsApp.

Как сообщает Служба электронной безопасности, кибермошенники пытаются обманным путем получить коды подтверждения (OTP), отправляемые по SMS, используя подозрительные ссылки, присланные с неизвестных или маскирующихся под знакомых номеров.

Если пользователь передает такой код, его аккаунт WhatsApp оказывается взломан.

После этого злоумышленники начинают рассылать ложные сообщения от имени владельца, пытаясь получить финансовые или личные данные его близких.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам принять следующие меры предосторожности для защиты аккаунтов WhatsApp:

— Не открывайте ссылки, полученные от незнакомых номеров.

— Загружайте приложения только из официальных источников.

— Никогда не делитесь OTP-кодами или кодами подтверждения.

— Активируйте двухэтапную аутентификацию в настройках приложения.

— При возникновении подозрительных ситуаций обращайтесь в службу поддержки WhatsApp.

— Ограничьте видимость своих профильных данных (время последнего посещения, фото, статус и др.) только для контактов.

— Предупредите родственников, особенно пожилых и тех, кто редко пользуется технологиями, о подобных видах мошенничества.