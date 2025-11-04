В Алжире прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Ахмедом Аттафом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в широком спектре областей, включая политический диалог, энергетику, торговлю, инвестиции, образование и культуру, и подчеркнули взаимный интерес к изучению новых направлений сотрудничества.

В ходе встречи было уделено особое внимание укреплению совместной работы в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Отмечено, что это сотрудничество строится на принципах взаимоподдержки и общих ценностях.

Оба министра выразили решимость ещё больше углублять азербайджано-алжирское партнёрство и подчеркнули, что это сотрудничество будет способствовать миру, развитию и благополучию как в регионе, так и за его пределами.