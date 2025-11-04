Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев пояснил, как будет применяться поэтапная льгота по подоходному налогу начиная с 2026 года.

Во время обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджана на 2026 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр отметил, что срок действия действующей льготы по подоходному налогу истекает 1 января 2026 года.

«Планировалось введение подоходного налога в размере 14–25%, однако правительство решило сохранить льготный режим и применить более низкие ставки», — сказал министр.

Согласно проекту, начиная с 2026 года, при ежемесячном доходе до 2 500 манатов подоходный налог составит 3% в 2026 году, 5 % в 2027 году и 7 % в 2028 году. Таким образом, постоянный подоходный налог в Азербайджане будет установлен на уровне 7 % для доходов до 2500 манатов, 10 % — до 8000 манатов и 14 % — свыше 8000 манатов.

«Это само по себе является очень существенной льготой», — подчеркнул Сахиль Бабаев.