Соединённые Штаты направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о формировании международных сил в секторе Газа сроком минимум на два года. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на копию документа.

Согласно проекту, помеченному как «Конфиденциально, но не секретно», международный контингент получит широкий мандат на управление территорией и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления мандата.

Американский чиновник, знакомый с содержанием проекта, уточнил, что документ станет отправной точкой для предстоящих переговоров в Совбезе ООН. Цель обсуждений — добиться развертывания первых подразделений в Газе уже к январю следующего года.

По словам источника, планируемая миссия будет представлять собой «силы принуждения, а не традиционные миротворческие силы». В состав контингента войдут военные подразделения из нескольких стран, их действия будут координироваться с Советом мира — новым органом, учреждённым президентом США Дональдом Трампом в конце сентября, который сам глава Белого дома и возглавит.