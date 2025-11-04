В связи с ситуацией, возникшей вокруг предоставления услуг такси на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев, продолжается анализ информации, полученной в ходе встреч и обсуждений с соответствующими структурами и субъектами, оцениваются правовые и экономические стороны сложившейся ситуации.

Как сообщили АПА в Госагентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, по результатам продолжающихся оценок признаков нарушения антимонопольного законодательства в сфере оказания таксомоторных услуг на территории аэропорта будут приняты меры в соответствии с требованиями Закона о конкуренции.

Если выявляются признаки нарушения, то это служит основанием для возбуждения дела в отношении соответствующих участников рынка.

В случаях установления признаков нарушения создаётся конкурентная комиссия, которая принимает решения с целью устранения нарушений.

Рассмотрение осуществляется в рамках «Правил создания, состава и деятельности конкурентной комиссии», утверждённых постановлением Кабинета министров Азербайджана.