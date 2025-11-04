Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после заключения мирного соглашения с Азербайджаном возможны изменения в формате деятельности миссии Европейского союза, действующей на территории Армении.

По словам главы правительства, до подписания соглашения и установления межгосударственных отношений между Ереваном и Баку в работе мониторинговой группы не ожидается существенных корректировок.

«В деятельности мониторинговой группы ЕС не ожидается содержательных изменений как минимум до подписания мирного соглашения и установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. После подписания и ратификации соглашения, конечно же, могут быть определенные изменения в формате деятельности, и они произойдут», — отметил Пашинян.