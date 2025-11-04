В условиях сохраняющейся неопределённости в мировой экономике в Азербайджане продолжается макроэкономическая стабильность.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», передает АПА.

Министр экономики отметил, что финансовая стабильность государственного бюджета продолжает укрепляться.

«Эти процессы ещё больше ускорились после соглашений, достигнутых 8 августа в США между Азербайджаном и Арменией. Превращение новых возможностей, которые появились, в экономические преимущества — одна из стоящих перед нами задач. При подготовке проекта бюджета были учтены внутренние и внешние факторы. Прогнозируется, что глобальный экономический рост усилится вследствие восстановления торговых цепочек и того, что негативное воздействие на мировую экономику окажется ниже ожидаемого уровня. Также устраняются некоторые неопределённости в мировой экономике. Экономика Азербайджана в последние годы демонстрирует устойчивость».