Министр экономики Микаил Джаббаров обосновал решение о введении подоходного налога, которое начнёт действовать с 2026 года.

Во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр отметил, что с 1 января 2026 года истекает срок налоговых льгот по подоходному налогу.

«Учитывая, что социально-экономические цели предоставленной льготы в целом достигнуты, а также с учётом необходимости сохранить и развить достигнутые успехи в сфере формализации рынка труда, усилено налоговое администрирование. Вместе с тем создаются условия для продолжения процесса легализации и установления более низкой налоговой нагрузки для работников с низкими доходами. В этой связи представлены предложения о поэтапном налогообложении заработных плат в ненефтегазовом частном секторе», — цитирует министра АПА.