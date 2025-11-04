Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в мае 2026 года.

По словам Пашиняна, в последние годы между ним и турецким лидером поддерживается постоянный контакт в различных международных форматах. «Я дважды посещал Турцию, в том числе с рабочим визитом, который, на мой взгляд, был достаточно успешным. Во время этой поездки я пригласил президента Эрдогана принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Армении в мае 2026 года. Было бы неправильно комментировать вероятность визита, но я надеюсь, что приглашение будет принято», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что отношения между Арменией и Турцией развиваются в конструктивном ключе. По словам Пашиняна, установление дипломатических отношений и открытие границы — «вопрос времени». «Отношения Армении и Турции находятся на правильном пути», — заключил глава правительства.