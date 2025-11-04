Управление дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с закрытием дорог для подготовки к Параду Победы, который пройдет 8 ноября.

Сообщается, что с 10:00 до 16:00 5 и 6 ноября на некоторых улицах и проспектах столицы будет полностью ограничено и перенаправлено движение транспорта:

— От дворца водных видов спорта, здания Телетеатра и улицы Шейха Шамиля в сторону круга Азнефть;

— На проспектах Нефтчиляр, Зарифа Алиева, Узеир Гаджибейли и на части проспекта 8 Ноября;

— На участке Бульвара Белого города — от улицы Хагани Рустамова до улицы Яшар Сафарова.

Водителям, въезжающим в столицу с южного направления, рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута дорогу Баку–Сальян: на 14-м километре повернуть в сторону Локбатанского круга и двигаться по третьей внешней кольцевой дороге через районы «20 Января» или Ени Ясамал.

Жителям 20-го участка и посёлка Байыл рекомендуется использовать внутренние дороги посёлка, двигаясь по улице Гурбана Аббасова, а затем через улицы Теймура Элчина, Мехди Гусейна и Лермонтова — в направлении центра города.

Водителям, желающим направиться из центра города в районы Хатаи и Низами, рекомендуется ехать по улицам Шамси Бадалбейли, проспекту Азадлыг, Низами и Яшара Сафарова.

Тем, кто едет с проспекта Гейдара Алиева в сторону Ясамаля и других направлений, следует использовать улицу Яшара Сафарова, а затем продолжить движение по улицам 28 Мая, Расула Бехбудова, Физули и Абдуллы Шаига.

Также сообщается, что на въездах и выездах улиц и проспектов, где будут действовать ограничения, сотрудники дорожной полиции организуют дежурство и направят транспортные средства по альтернативным маршрутам.