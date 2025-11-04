В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, однако в социально-психологическом измерении он продолжается., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Дело в том, что мир — незнакомое понятие для обеих стран», — заявил армянский премьер на открытии «Форума Орбели» в Ереване. Социально-психологическое восприятие нельзя изменить или «выключить» одним решением.

По словам премьер-министра, сегодня между Арменией и Азербайджаном есть истории успеха, начало которым положил процесс демаркации границы в 2024 году между двумя странами. «Это является поворотным моментом в установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, поскольку обе страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года», — отметил премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что самой большой историей успеха стал саммит мира, состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, который завершился принятием декларации о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также парафированием соглашения.

«Таким образом, между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установился мир», — добавил он.

Пашинян также повторил свой тезис о том, что возвращение армян в Карабах может стать угрозой мирному процессу.

По его словам, обсуждение темы возвращения внутренне перемещённых лиц «опасно само по себе, поскольку означает возвращение к исходным параметрам конфликта».