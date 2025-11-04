Боевые подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, направленных на расширение огневого воздействия на российскую логистику, сообщает ГУР МО Украины.

«Силами «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины продолжается операция в одном из ключевых с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточённые бои с россиянами», — говорится в сообщении разведки.

После успешной десантной операции к бойцам ГУР, занявшим определённые позиции, присоединились дополнительные силы спецподразделения, которые пробили наземный коридор.

Также продолжается работа, направленная на ликвидацию попыток российских войск усилить огневое воздействие на логистические маршруты в зоне ответственности разведки. Боевые задачи в этом секторе выполняют и другие спецподразделения ГУР МО Украины.