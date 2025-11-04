В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний.

По итогам встречи стороны достигли ряда договоренностей. В коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая говорится, что Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах.

В частности, Москва и Пекин будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы. Стороны будут улучшать структуру взаимной торговли, договорившись сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах.

Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и Тайваня как неотъемлемую его часть. В свою очередь, власти Китая поддерживают усилия РФ по обеспечению безопасности, стабильности и суверенитета.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях для противодействия политизации их деятельности. В частности, планируется укреплять сотрудничество по линии БРИКС и ШОС.