В Кстово Нижегородской области России после ночной атаки дронов вспыхнул пожар в промышленной зоне в районе нефтебазы «Лукойла» и нефтехимического завода, сообщают российские паблики.

По данным источников, жители города слышали взрывы и видели яркое зарево над промзоной. Анализ видео, проведённый Astra, указывает, что возгорание произошло в юго-восточной части промзоны, где находятся предприятия «СИБУР-Кстово» и «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» считается одним из крупнейших в России и обеспечивает топливом Московский регион. «СИБУР-Кстово» производит этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические компоненты.