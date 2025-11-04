МВД России переобъявило в розыск блогера Гусейна Гасанова. Из базы розыска МВД следует, что основанием для поиска Гасанова и привлечения его к ответственности является уголовная статья, однако какая именно, не уточняется.

Постановление о двухмесячном заочном аресте блогера под конец апреля 2025 года вынес Чертановский суд Москвы. Ему также заочно предъявлено обвинение об особо крупной легализации денежных средств.

СК РФ полагает, что в 2019-201 годах Гасанов не спешил платить налоги, в итоге накапала сумма свыше 170 млн рублей (3,47 млн манатов). 20 млн он легализовал путем финансовых операций с целью придания видимости правомерного пользования деньгами.

В июне 2024 года Федеральная налоговая служба подала на блогера в суд, его счета заморозили. Сам блогер, комментируя свой заочный арест в соцсетях, заявлял, что все вопросы с налогами были решены в 2024-м, сейчас его юристы работают с делом.