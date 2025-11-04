Канцлер Фридрих Мерц пригласил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Германию для обсуждения вопроса депортации сирийских граждан, имеющих судимость в Германии, заявил немецкий лидер.

«Мы, конечно, продолжим депортировать преступников в Сирию. Таков план. Теперь мы будем реализовывать его весьма конкретно», — заявил Мерц журналистам.

По его словам, Германия также хочет помочь стабилизировать ситуацию в стране, добавив, что он намерен обсудить с Шараа, «как мы можем решить эту проблему вместе».

«Я повторю ещё раз: гражданская война в Сирии закончилась. Теперь больше нет оснований для предоставления убежища в Германии», — заявил Мерц.