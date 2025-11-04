Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир вступил в новую ядерную эпоху, выступая на открытии Национальных курсов по обороне.

«Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает», — отметил глава государства.

Стубб добавил, что в связи с текущей ситуацией Финляндии предстоит решить множество новых вопросов, включая работу по совместному сдерживанию, управлению эскалацией и другим аспектам национальной безопасности.