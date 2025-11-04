В Австралии произошел трагический инцидент во время роскошного 60-дневного кругосветного круиза стоимостью около $80000. Как сообщает Daily Mail, пожилую женщину забыли на необитаемом острове Лизард, когда лайнер отправился дальше по маршруту.

Корабль вышел из Кэрнса и уже на следующий день сделал остановку у острова, где пассажиры могли заняться пешими прогулками и снорклингом. Женщина поднялась вместе с группой туристов на вершину Cook’s Look, однако на обратном пути отстала и заблудилась.

Когда остальные участники вернулись на судно, её отсутствие никто не заметил, и лайнер вскоре покинул остров. Лишь вечером, спустя несколько часов после выхода в море, женщину объявили пропавшей без вести.

Её тело нашли на следующий день на склоне горы. Пассажирка круиза Трейси Айрис рассказала, что судно ушло почти сразу после возвращения группы на борт: «Мы даже удивились, как быстро они покинули остров».

По её словам, поисковая операция началась около полуночи: вертолёт обследовал остров, а несколько членов экипажа искали туристку с факелами до трёх часов ночи.

Эксперты по круизному туризму выразили шок и недоумение. Специалист Адриан Тассон отметил, что подобные случаи крайне редки: «Современные лайнеры фиксируют всех пассажиров по электронным картам. Трудно понять, как могли не заметить отсутствие человека».

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.