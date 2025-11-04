4 ноября 2020 года ВС Азербайджана в результате контртеррористической операции освободили от армянской оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шефибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губдалинского района.

Данную информацию в тот же день озвучил лидер Азербайджана Ильхам Алиев.

«Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации села Миряк, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шефибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губдалинского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах — это Азербайджан!» — заявил 4 ноября Алиев.