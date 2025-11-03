Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает издание Srbija Danas. По словам Вучича, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точная дата выборов будет определена позднее.

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдём им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — заявил он.

Решение о проведении выборов принято на фоне продолжающихся протестов. Массовые демонстрации вспыхнули в Сербии в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года обрушился навес, унеся жизни 16 человек.

Однако протесты начались задолго до этой даты — в течение всего 2025 года митингующие выходили на улицы, требуя от властей досрочных выборов и расследования трагедии.

Сербские власти утверждают, что за организацией протестов могут стоять внешние силы, стремящиеся дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.